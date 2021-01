Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK gibt Überblick über Gesetzesänderungen

Rhein-Kreis Zum 1. Januar 2021 wurde nicht nur die Absenkung der Umsatzsteuer aufgehoben. Es gibt viele weitere rechtliche Neuerungen, die Unternehmen beachten müssen.

Im Umweltrecht ist seit 1. Januar die Novelle des Batteriegesetzes in Kraft. Details zu den Rechten und Pflichten der Hersteller sind unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de im Internet zu finden. Neue Regelungen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen betreffen den ab Januar geltenden Anhang VIII der CLP-Verordnung (Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) oder die Verpflichtung zur Meldung gefährlicher Stoffe in Produkten. In der Ökodesign-Richtlinie werden Hersteller dazu verpflichtet, ab März 2021 nur noch Geräte auf den Markt zu bringen, für die sie Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung stellen.