Fortbildung im Rhein-Kreis Neuss : IHK erhält Preis für Lehrgang zu Lieferketten

Rhein-Kreis Die IHK Mittlerer Niederrhein ist mit zwei weiteren Kammern mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet worden. Denn die Kammern bieten einen bundesweit bislang einzigarten Lehrgang zu nachhaltigem Lieferkettenmanagement an. Was es damit auf sich hat.

Für den bundesweit ersten Zertifikatslehrgang „Nachhaltiges Lieferkettenmanagement (IHK)“ sind die drei Industrie und Handelskammern (IHK) Düsseldorf, Mittlerer Niederrhein und Potsdam in Berlin mit dem „Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022“ in der Kategorie „Dienstleistung – Beratung/Schulung“ ausgezeichnet worden. Der Preis wurde vom Nachrichtensender ntv, vom Dup Unternehmer Magazin und vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Die Auszeichnung würdigt nachhaltiges Engagement von Unternehmen, Organisationen und Verbänden. Das teilt die IHK mit. Es gab 268 Nominierungen in 28 Kategorien, 64 Projekte wurden ausgezeichnet.