Ausbildung im Rhein-Kreis Neuss : IHK ehrt die besten Auszubildenden in der Region

Rhein-Kreis Statt auf der großen Bühne gab es corona-bedingt lediglich Grußworte. Aber das soll die Leistung der Auszubildenden nicht schmälern.

Zu den ausgezeichneten Azubis gehört auch Julia an de Meulen. Die 21-Jährige hat bei der Dachser SE Air & Sea Logistics in Neuss eine Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung absolviert – und das mit allerbesten Noten. Ihr „Erfolgsrezept“ für diese Leistung: „Mein Interesse an der Logistik und Ehrgeiz in der Lernphase.“ In der Schulzeit bis zum Abitur sei sie eher „lernfaul“ gewesen, „doch mit Beginn der Ausbildung hat sich das grundlegend geändert – ich habe etwas gemacht, was mich wirklich interessiert – und so fiel mir auch das Lernen viel leichter“.