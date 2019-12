Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK bringt sich zur Wahl 2020 aktiv ein

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz bezeichnet sich selbst als „überzeugten Niederrheiner“. Er lebt in Kaarst und ist im Rhein-Kreis Neuss fest verwurzelt. Foto: Andreas Woitschützke

Rhein-Kreis IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz spricht über Konjunktur, Strukturwandel und die Kommunalwahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Herr Steinmetz, die Wirtschaft blickt mit zunehmender Sorge auf 2020. Vor einem Jahr war die Sektlaune zum Jahresübergang etwas größer, oder?

Jürgen Steinmetz In der Tat waren wir zum Jahresbeginn 2019 sehr optimistisch, vielleicht sogar euphorisch angesichts der lang anhaltenden guten konjunkturellen Entwicklung. Leider hat sich das im Jahresverlauf deutlich eingetrübt. Die wirtschaftliche Lage wird schwieriger. In unserer jüngsten Konjunkturumfrage stufen 31 Prozent der Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss ihre Geschäftslage als gut ein, 16 Prozent hingegen als schlecht. Damit bewerten die Unternehmen ihre Geschäftslage schlechter als zu Jahresbeginn 2019. Der Geschäftslageindex – also Saldo zwischen Positiv- und Negativ-Meldung – ist im Jahresverlauf von 37 auf 15 Punkte gesunken. Das beschreibt die Eintrübung deutlich.

Info Stimme von rund 78.000 Unternehmen IHK Die IHK ist die Interessenvertretung von rund 78.000 Unternehmen in der Region. Mitarbeiter 130 hauptamtliche Mitarbeiter sind an den drei Standorten in Krefeld, Neuss und Mönchengladbach tätig. Hinzu kommen 2830 ehrenamtlich Tätige in den IHK-Gremien.

Was bereitet Ihnen besondere Sorge?

Steinmetz Die Industrie. Die Umsätze lagen in den ersten drei Quartalen 2019 im Rhein-Kreis Neuss um fünf Prozent unter dem Wert von 2018. Wenn man sich die Auslandsumsätze anschaut, ist es sogar mehr. Da gingen sie um 7,5 Prozent zurück. Natürlich muss man differenzieren. Wenn man auf die Bauwirtschaft, den Handel, den Einzelhandel und die konsumnahen Dienstleister schaut, dann ist die Lage nach wie vor positiv. Das sind die Stützen der insgesamt nach wie vor ja guten Konjunktur. Man darf ja nicht vergessen: Wir befinden uns nach wie vor auf einem hohen Niveau. Andererseits sind die Umsätze in der Industrie, wie gesagt, rückläufig. Die Sorge, die wir haben, besteht darin, dass dies einen Trend setzt und sich auf die anderen Branchen niederschlägt.

Auch die weltwirtschaftliche Situation ist nicht einfach.

Steinmetz Natürlich gibt es viele Faktoren, die die Industrie und die Auslandsumsätze beeinflussen. Dazu zählen der Handelskonflikt zwischen China und den USA, der Brexit, weitere Abschottungstendenzen, der Konflikt im Nahen Osten, auch die Situation in der Türkei wird nicht einfacher. Das alles hat Folgewirkungen, die bis in die Region wirken. Auch deswegen gehen wir nicht so optimistisch ins Jahr 2020 wie wir aus dem Jahr 2018 gekommen sind.

Hinzu kommen Themen direkt vor der eigenen Haustür wie der Fachkräftemangel.

Steinmetz Das ist eine Dauer-Herausforderung, die uns auch weiterhin beschäftigen wird. Mehr als die Hälfte der Betriebe im Rhein-Kreis meldete im Rahmen unserer Konjunkturumfrage im Spätsommer 2019 noch Personalbedarf. 70 Prozent dieser Unternehmen konnten offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Da muss sich etwas ändern, deshalb setzen wir auch in Zukunft auf ein ganzes Paket an Maßnahmen, um junge Menschen direkt anzusprechen, am besten auf Augenhöhe in ihrem direkten Lebensumfeld, und sie für die duale Ausbildung zu begeistern.

Dazu zählen die Ausbildungsbotschafter, ein Aktionstag zur Berufs- und Ausbildungsberatung im Neusser UCI-Kino oder auch Angebote wie Check-In-Berufswelt. Inwieweit fruchtet das?

Steinmetz Wir erhalten da sehr positives Feedback. Unseren Kurs werden wir in 2020 konsequent und engagiert fortsetzen, mit all den Aktivitäten, die wir 2019 begonnen haben. Dazu zählt zum Beispiel auch unsere Kooperation mit den Sportvereinen, die erfolgreich gestartet ist, auch schon mit ersten Vermittlungen. Mit Blick auf den Ausbilpdungsmarkt gibt es aus dem Rhein-Kreis Neuss ja auch erfreuliche Nachrichten. Es ist zum Beispiel gelungen, die Zahl der Ausbildungsverträge stabil zu halten. Das ist zum Ausklang des Jahres 2019 nicht nur vor dem Hintergrund der Akademisierung bemerkenswert, sondern auch wegen des Rückgangs der Schulabgängerzahlen um vier Prozent. Das zeigt, dass das Delta kleiner wird. Das ist ein positives Signal.

Gibt es ein besonderes Ereignis, auf das Sie sich in 2020 freuen?

Steinmetz Alle 16 Jahre blickt ganz NRW auf uns, weil dann die landesbesten Auszubildenden bei uns im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein geehrt werden. 2020 sind wir wieder Gastgeber. Darauf freuen wir uns. Wir erwarten zwischen 1000 und 1200 Besucher. Feiern werden wir im November im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Die Kommunalwahl am 13. September 2020 wirft bereits ihre Schatten voraus. Die IHK hat angekündigt, sich aktiv mit kommunalpolitischen Positionen einzubringen. Dazu werden Unternehmen befragt. Wie ist der Stand?

Steinmetz Für uns hat die Kommunalwahl eine hohe Relevanz, weil es auch um gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und damit um Wohlstand und Arbeitsplätze geht. Wir haben bereits eine Vielzahl an Rückmeldungen aus Unternehmen erhalten, die nicht nur die großen strategischen Themen in den Blick nehmen und sich zu Infrastrukturmaßnahmen wie dem Ausbau von A46 und A57 äußern, sondern auch zu kleineren Maßnahmen.

Zum Beispiel?

Steinmetz Da geht es zum Beispiel um die Verbesserung des ÖPNV. Es gibt auch Anregungen zur Einrichtung von Parkplätzen an den Schnittstellen zum ÖPNV. Zudem gibt es Hinweise, die auf bessere Ampelschaltungen zielen, um den Straßenverkehr positiv zu beeinflussen. Natürlich gibt es auch Rückmeldungen und Wünsche zur Verbesserung von Standortkosten, da geht es dann um Gewerbesteuer, Grundsteuer und Gebühren. Es geht sogar um Ideen für eine bessere Abstimmung von Stadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.

Wie geht es weiter?

Steinmetz Der Prozess läuft. Wir sammeln weitere Ideen, bringen sie zur weiteren Bearbeitung und Diskussion in unsere Regional- und Fachausschüsse und am Ende in die Vollversammlung ein. Sie wird dann beschließen, was in unsere kommunalpolitischen Positionen einfließt. Mit ihnen werden wir dann die politischen Parteien und die Spitzenkandidaten um Bürgermeisterämter auch ganz konkret konfrontieren. Da fordern wir klare Bekenntnisse ein.

Der Strukturwandel ist das wichtigste Zukunftsthema für die Region. Aber es gibt merkliche Rückschläge. Das sogenannte Kohleausstiegs-Gesetz und das Strukturstärkungsgesetz kommen 2019 nicht mehr.