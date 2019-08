Planen und Bauen im Rhein-Kreis Neuss : IHK-Brief an NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart

Rhein-Kreis Mit insgesamt zehn Maßnahmen sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. IHKs bieten ihre Mitarbeit an.

In einem Brief an NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bieten die IHKs Mittlerer Niederrhein, Aachen und Köln ihre Mitarbeit an. Grundlage sind Maßnahmen, die die IHK-Organisation unter dem Titel „Bremsen für Infrastrukturausbau und Gewerbeansiedlung lösen“ erarbeitet hat. „Gerne würden wir diese Ideen in die geplanten Gesetzesänderungen einbringen und mit der Landesregierung in einen Dialog einsteigen“, heißt es in dem Brief.