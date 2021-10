Angebot im Rhein-Kreis Neuss : Neue Rabattkarte für Auszubildende

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hält ein neues Angebot für die rund 12.000 Auszubildenden in der Region bereit, das die Ausbildung noch attraktiver machen soll. Was die Azubi-Card bietet und wo sie überall gilt.

Lena Roloff gehört zu den Auszubildenden, die dieses Angebot schon nutzen. Die 21-Jährige ist derzeit im dritten Ausbildungsjahr zur Kauffrau für Büromanagement. „Die Azubi-Card hat mich sofort begeistert – denn schon jetzt gibt es zahlreiche Unternehmen, die das Ganze unterstützen. So kann ich während meiner Ausbildung dank der vielen Rabatte und Vergünstigungen an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen, denn in den Bereichen Sport, Kultur, Essen und Shopping ist für jeden was dabei“, erklärt sie. „Es ist ganz einfach – man muss nur den QR-Code auf der Karte scannen, dann erscheinen auf einen Blick alle Angebote, sowohl in meiner Nähe als auch bundesweit.“