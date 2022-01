Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Insolvenzcheck für Unternehmen als Online-Angebot

Rhein-Kreis Ein neues Online-Tool gibt Unternehmen eine erste Einschätzung, ob und in welchem Ausmaß der Betrieb von einer Insolvenz bedroht ist. So funktioniert es.

Das Online-Tool gibt Unternehmen eine erste Einschätzung, ob und in welchem Ausmaß der Betrieb von einer Insolvenz bedroht ist. „In einem ersten Schritt müssen Daten aus der Bilanz sowie aus der Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen zwei Jahre in das System eingegeben werden“, erläutert Pascal Görigk, IHK-Berater für Existenzgründung und Unternehmensförderung. Diese Eingaben bilden die Bewertungsgrundlage zur Ermittlung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen sowie zur Feststellung des Ergebnisses über die Insolvenzgefährdung. Zum Schluss liefert der IHK-Insolvenzcheck dem Nutzer einen Ergebnisbericht zum Download. „Das Unternehmen bekommt so schnell einen ersten groben Überblick über die betriebswirtschaftliche Situation“, erklärt Bert Mangels, IHK-Referent für Existenzgründung und Unternehmensförderung. „Dieser Bericht ist als Impuls zu verstehen, um gegebenenfalls eine fundierte Prüfung im Rahmen einer diskreten Krisenberatung bei der IHK in Anspruch zu nehmen.“ Mangels appelliert an alle Unternehmen, deren Insolvenzcheck-Bericht negativ ausfällt oder die andere Anzeichen einer Krise beobachten, sich zeitnah mit der IHK-Krisenberatung in Verbindung zu setzen. Darauf weist die IHK hin. Der Insolvenzcheck steht online unter www.ihkinsolvenzcheck.de zur Verfügung, Informationen zur Krisenberatung der IHK Mittlerer Niederrhein gibt es unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/5953.