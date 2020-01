Energiewende im Rhein-Kreis Neuss : IHK beschließt neue klima- und energiepolitische Leitlinien

Rhein-Kreis Die Vollversammlung der IHK Mittlerer Niederrhein hat neue energie- und klimapolitische Leitlinien beschlossen. In dem Papier „Die Energiewende in NRW zum Erfolg führen“ bekennt sich die Kammer zu den Klimaschutzzielen und zur Energiewende, betont jedoch auch, dass dieser Transformationsprozess für das Industrieland NRW besondere Herausforderungen mit sich bringt.

„Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir einen marktorientierten, koordinierten und verlässlichen politischen Rahmen, eine sichere, leistungsfähige und integrierte Energieinfrastruktur und eine Energiepolitik, die die Unternehmen in den Fokus nimmt“, betonte IHK-Präsident Elmar te Neues.

Die Koordinierung und Abstimmung von Zielen, Strategien, Instrumenten und Maßnahmen auf internationaler sowie auf Bundesebene sei für eine erfolgreiche Energiewende unerlässlich, heißt es in dem IHK-Papier. Insbesondere benötigten die Unternehmen verlässliche, sichere und rechtskonforme Rahmenbedingungen, die ihre Entscheidungen planbar machen.

Der von der „Kommission für Wachstum. Strukturwandel und Beschäftigung“ vorgeschlagene, beschleunigte Ausstieg aus der Kohleverstromung stelle vor allem die Rahmenbedingung einer verlässlichen Stromversorgung vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht der IHK besonders wichtig, den Ausstieg verlässlich und sicher zu gestalten und den gefundenen Kompromiss als Ganzes und nicht nur in Teilen umzusetzen. „Das vereinbarte Monitoring hinsichtlich der Auswirkungen auf Versorgungssicherheit und Energiepreise ist dabei von zentraler Bedeutung“, heißt es in den neuen IHK-Leitlinien. Um die Versorgungssicherheit in NRW auf einem hohen Niveau zu gewährleisten, sollte eine Unterdeckung auch durch den rechtzeitigen Bau neuer Gaskraftwerke vermieden werden.