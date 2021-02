Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : IHK begrüßt Neuregelung des Dachverbands

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sieht die Entscheidung des Bundeskabinetts, die Organisation des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) neu zu regeln, positiv.

Gleichzeitig weist IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einer Mitteilung darauf hin, dass die Neuregelung der IHK-Dachorganisation keine Änderung der Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Industrie- und Handelskammern und keine Verschiebung der Kompetenzen zwischen den IHKs und dem DIHK bedeute: „Wir werden nach wie vor als öffentlich-rechtliche Körperschaft eigenverantwortlich und unabhängig die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Verwaltung vertreten.“

Die gesetzliche Neuregelung ist eine Reaktion auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Es hatte im Oktober 2020 nach einem jahrelangen Streit den Austritt der IHK Nord Westfalen aus dem DIHK angeordnet. Das Gericht begründete dies mit Äußerungen des Dachverbandes außerhalb seines Kompetenzbereichs zu allgemeinen politischen Themen sowie einseitig zu Fragen der Umwelt- und Klimapolitik. Geklagt hatte ein Unternehmer aus Münster. Per Gesetz soll der Dachverband nun neu geordnet werden. Laut Bundeswirtschaftsministerium sieht der Gesetzentwurf vor, den DIHK in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft der IHKs umzuwandeln.