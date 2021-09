Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Hilfestellung fürs Auslandsgeschäft

Rhein-Kreis Die Covid-19-Pandemie, internationale Handelskonflikte, Lieferkettenprobleme und viele weitere globale Veränderungen stellen die Außenwirtschaft vor große Herausforderungen. Die 16 NRW-IHKs informieren am 23. September über das internationale Geschäft.

Unternehmen fit für das Auslandsgeschäfts zu machen – das ist das Ziel des IHK-Außenwirtschaftstags NRW am 23. September. Die von den 16 Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen durchgeführte größte Fachkonferenz zum internationalen Geschäft in NRW findet digital statt. „Der Außenwirtschaftstag bietet erfahrenen Unternehmen sowie Newcomern im Auslandsgeschäft eine ideale Plattform zum Austausch und Netzwerken“, wirbt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. „Das ist derzeit notwendiger denn je.“