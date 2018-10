Rhein-Kreis Neuss: IHK appelliert an Kohlekommission

Ein Appell an die Kohlekommission

Rhein-Kreis Die Chefs von drei Industrie- und Handelskammern haben mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und Unternehmensvertretern über die Arbeit der Kohlekommission diskutiert. Energieversorgung ein zentrales Thema.

Die Sorge ist groß. Die energieintensive Aluminiumindustrie zum Beispiel blickt gespannt darauf, welchen Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung („Kohlekommission“) bis zum Jahresende vorlegt. Erst kürzlich hatte Volker Backs, Geschäftsführer Hydro Aluminium Deutschland, bei einem Treffen mit Stefan Körzell, Mitglied der Kohlekommission, am Standort Neuss betont, dass die „industriellen Wertschöpfungsketten in Deutschland nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren“ dürften. Das müsse die Kommission sicherstellen.