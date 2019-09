Branche im Rhein-Kreis Neuss : Reinigungskräfte sollen bei Online-Check mitmachen

Rhein-Kreis Der Bezirksverband Düsseldorf der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) weist die rund 2820 Gebäudereiniger im Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass derzeit eine Online-Umfrage stattfindet.

„Ziel ist es, das Ausmaß von Lohndrückerei und Urlaubskürzung zu ermitteln. In der Branche geht es nämlich gerade hoch her: Viele Reinigungskräfte werden regelrecht dazu gedrängt, geänderte Arbeitsverträge zu unterschreiben“, erklärt Doris Jetten, Vorsitzende der IG BAU Düsseldorf, in einer Mitteilung.