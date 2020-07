Alu-Standort im Rhein-Kreis Neuss : Hydro beliefert „Hell Energy“ in Ungarn

Das recycelte Aluminium wird aus Neuss kommen. Foto: Hydro/Michael Rennertz

Rhein-Kreis Der ungarische Getränkekonzern „Hell Energy“ setzt künftig auf recyceltes Aluminium aus Neuss. Hergestellt wird es in der Recyclinganlage von Hydro, gegossen wird es in den nahegelegenen Walzwerken.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hat Hydro-Konzernchefin Hilde Merete Aasheim die Zahlen für das zweite Quartal 2020 kürzlich als „äußerst herausfordernde Zeit“ beschrieben. Neue Abnehmer sind da ein gutes Signal, und dieser Vertragsabschluss weist in diese Richtung: Die Hydro-Werke in Deutschland werden die „Hell Energy Group“, einen Hersteller von Energie- und Erfrischungsgetränken mit eigener Produktion von Getränkedosen in Ungarn, mit recyceltem Hydro Circal-Aluminium beliefern. Das Aluminium hierzu wird aus Neuss kommen.

Hydro Circal kommt damit erstmals auch in der Getränkedosenindustrie zum Einsatz. „Wir freuen uns, Hydro Circal in die Getränkedosenindustrie zu bringen und diese strategische Partnerschaft mit der Hell-Energy-Gruppe zu starten“, erklärt Boris Kurth, Leiter des Dosen-Geschäfts von Hydro. Das Hydro Circal 75R Aluminium für Hell wird aus der hochmodernen Hydro-Recyclinganlage in Neuss für gebrauchte Getränkedosen stammen und dann in den nahegelegenen Walzwerken gegossen, gewalzt und fertiggestellt.

Hydro ist nach eigenen Angaben der erste Aluminiumhersteller, der recyceltes Aluminium in bester Qualität mit einem zertifizierten Gehalt von 75 Prozent oder mehr Schrott aus zu Ende genutzten Produkten liefert. Die Nachfrage nach Hydro Circal steige, und neue Branchen suchen nach Materialien und Lösungen, die dazu beitragen können, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die Hell-Energy-Gruppe produziert Energie- und Soft-Drinks sowie Eiskaffees auf Milchbasis. Die Flaggschiffmarke Hell Energy ist in mehr als 50 Ländern erhältlich. Seit 2017 betreibt Hell eine eigene Aluminium-Getränkedosenproduktion in Ungarn. Diese Anlage stellt täglich 4,5 Millionen 250-Milliliter-Aluminiumdosen her. „Wir streben an, den Markt zu führen und globaler Maßstab zu sein, indem wir nachhaltige Verpackungen für unsere Verbraucher bereitstellen“, betont Barnabas Csereklye, Geschäftsführer von Hell Energy.

Bislang wird Hydro Circal bereits stark im Bausektor verwendet. Nun sollen weitere Bereiche für den Einsatz des Produkts folgen.

