Schulen im Rhein-Kreis Neuss : Hilfe beim Übergang von der Schule in den Beruf

Hilfe beim Übergang von der Schule in den Beruf

Rhein-Kreis Die Kommunale Koordinierung des Rhein-Kreises Neuss unterstützt Lehrkräfte bei Fragen rund um die Berufsberatung in den Schulen. Jetzt gab es einen Austausch.

In diesem Online-Austausch sprach die Koordinierungsstelle jetzt mit den Studien- und Berufskoordinatoren der Diedrich-Uhlhorn-Realschule Grevenbroich, der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Dormagen und des Nelly-Sachs-Gymnasiums Neuss darüber, wie individuelle Beratungsgespräche umgesetzt werden können. Das teilt der Kreis mit.

Die Schulen stellten ihre individuellen Konzepte für die Beratung und Begleitung vor. So ist zum Beispiel ein Schüler-Lehrer-Sprechtag eine Möglichkeit, die Laufbahnberatung anzubieten. Wenn dieser Sprechtag in den Elternsprechtag eingebunden wird, können zudem die Eltern in den Prozess der Berufsorientierung einbezogen werden. Melina Bauer, Mitarbeiterin der Kommunalen Koordinierung Rhein-Kreis Neuss, erläutert die Funktion der schulischen Beratung und Begleitung, die im Rahmen des Landesprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ umgesetzt wird: „In den Schulen unterstützen die Lehrkräfte die Schüler bei der Berufsorientierung. Gemeinsam mit den jungen Leuten evaluieren sie die Stärken und Fähigkeiten der jungen Leute, unter anderem mit Potenzialanalysen und Praxisphasen.“ Ausgehend von diesen Ergebnissen begleiten sie die Jugendlichen bei weiteren Schritten im Berufsorientierungsprozess.