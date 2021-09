Donnerstag, 16.09.2021

Am Donnerstag, 16. September, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von neun bis 14 Uhr ein mobiles Impfangebot an. Geimpft wird mit den Vakzinen Biontech/Pfizer oder Johnson&Johnson bei der AOK in Neuss (Oberstraße 33 in 41460 Neuss).