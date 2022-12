Infos Wo es an Weihnachten im Rhein-Kreis Neuss was zu Feiern gibt

Die Come-Together Christmas Party in der Hafenliebe Neuss

Eine Weihnachtsparty nur im kleinen Kreis aber trotzdem stimmungsvoll feiern? Bei der Come together Party in der Hafenliebe gibt es ab 19.00 Uhr einen gedeckten Tisch, Antipasti, Hauptgerichte und Buffet, Dessert und ein umfangreiches Getränkepaket. Freie Termine gibt es unter anderem noch am 25. und 26. November. Die Party startet gegen 21.30 Uhr mit DJ Lars von Ommeln, gefeiert wird etwa bis 2.00 Uhr. Reservierungen für 99 Euro p.P. können per Mail an info@hafenliebe-neuss.de oder telefonisch unter 02131-1784120 vorgenommen werden.