Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : HGK übernimmt Binnenschifffahrt-Sparte

Die Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) AG, die unter anderem an der RheinCargo beteiligt ist, übernimmt das europäische Binnenschifffahrtsgeschäft des in Südafrika börsennotierten Konzerns Imperial Logistics. Foto: HGK/Oliver Tjaden

Rhein-Kreis Im Rahmen eines Bieterverfahrens für den Verkauf ihrer Binnenschifffahrts-Aktivitäten hat die Imperial Logistics International B.V. & Co. KG (ILI) eine Ankündigung aus dem Dezember 2019 nun in die Tat umgesetzt.

Die Muttergesellschaft Imperial Logistics Limited (IPL) gab eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer europäischen Binnenschifffahrtsaktivitäten (Shipping Group) an die Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) bekannt. Das ILI-Binnenschifffahrtsgeschäft in Südamerika ist nicht Vertragsgegenstand. Der Erwerb steht unter Vorbehalt der Zustimmung der IPL-Gesellschafter sowie der kartellrechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission.

Der HGK-Verbund – dazu gehört unter anderem eine 50-prozentige Beteiligung an der RheinCargo – tritt ohne Einschränkung in alle bestehenden Vertragsverhältnisse ein. Die Aktivitäten im Bereich Binnenschifffahrt werden durch den Erwerb ausgebaut und insbesondere durch die Wachstumssegmente in der Chemie- und Gasschifffahrt ergänzt. Gleichzeitig erweitert die HGK durch den Erwerb ihre Präsenz in den sogenannten ZARA-Häfen (Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam). Imperial ist ein in Afrika und Europa agierender Logistikdienstleister für integriertes Freight Management, Contract Logistics und Market Access Services. Hauptsitz des börsennotierten Konzerns ist Südafrika.