Versorgung im Rhein-Kreis Neuss : Hotline und Task Force gewünscht

Rhein-Kreis Die Versorgung junger Mütter während der Corona-Krise – dazu hat Annette Reimers ein Konzept erstellt. „Gerade jetzt wird die Versorgungslücke immer größer“, sagt sie. Frauen würden schneller aus dem Krankenhaus entlassen, was sie auch in Ordnung findet, weil die Einrichtungen geschützt werden müssten.

Nun hat sie die Idee, eine Hotline für diese Frauen einzurichten. „Die sollte montags bis samstags von 10 bis 12 Uhr von einer Hebamme besetzt sein. Die nimmt die Anfragen erst einmal nur auf, ruft ab 12 Uhr dann zurück, um die jeweilige Frau zu beraten, vielleicht auch per Videoanruf, und entscheidet, ob doch ein Hausbesuch notwendig ist“, erklärt Reimers. Für den gäbe es dann eine sogenannte Task-Force, ein bis zwei Hebammen, die rausfahren könnten.

„Allerdings ist der Aufwand hoch und nicht mit den üblichen 38 Euro brutto, die wir für einen Hausbesuch von den Krankenkassen bekommen, abzudecken“, sagt sie. Ihr Wunsch: Der Rhein-Kreis hilft finanziell. „Das wäre ein Projekt, dass wahrscheinlich nur drei bis sechs Monate dauert“, ist Annette Reimers überzeugt. Unterstützung dafür suchte die 45-Jährige bei SPD-Landratskandidat Andreas Behncke. Die SPD-Kreistagsfraktion wiederum wandte sich mit einem Schreiben an Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, worin sie um folgende Beschlussfassung bittet: die Einrichtung einer separaten Hotline für Wöchnerinnen für zwei Stunden, montags bis samstags, zur telefonischen Erstberatung sowie den Einsatz einer Hebammen-Task-Force für Hausbesuche. Die soll mit Schutzausrüstung versorgt werden und über den Kreishaushalt für diese Einsätze eine gesonderte Vergütung sichergestellt werden. Die Antwort der Verwaltung: Reimers solle die Hotline aktivieren. Der Kreis gibt eine Anschubfinanzierung von 1000 Euro. Für die Hausbesuche gebe es zehn „Schutz-Kits“, wie Kreissprecher Benjamin Josephs sagt. „Bei Bedarf weitere.“ Das nun stelle die SPD nicht zufrieden, wie Behncke sagt. Die Sozialdemokraten wollen darüber am Mittwoch im Kreisausschuss reden. Und Reimers hat am 11. Mai nun einen Termin beim Landrat.