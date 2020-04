Hans-Jürgen Petrauschke : Seit 40 Jahren im Öffentlichen Dienst

Rhein-Kreis Seit Oktober 2009 ist Hans-Jürgen Petrauschke Landrat des Rhein-Kreises Neuss. Darin wurde er bei der letzten Landratswahl im September 2015 mit 60,4 Prozent der Stimmen bestätigt.

In diesen Tagen blickt Petrauschke auf seine 40-jährige Tätigkeit im Öffentlichen Dienst zurück. In seinem Büro in Grevenbroich nahm er jetzt die Jubiläumsurkunde entgegen. Das Licht der Welt erblickte Petrauschke am 27. Mai 1956 in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis, wo er auch das Gymnasium besuchte und 1974 Abitur machte. Danach studierte er Jura an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn und absolvierte ein Ergänzungsstudium an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Die Ausbildung endete mit dem zweiten Staatsexamen. Nach dem für seine Dienstzeit ebenfalls zählenden Wehrdienst als Zeitsoldat und dem Referendariat am Oberlandesgericht Köln begann im Juli 1984 sein Werdegang beim Rhein-Kreis als Jurist im Rechtsamt, dessen Leitung er im März 1985 übernahm. Bereits vier Jahre später wurde er zum Dezernenten für Recht, Ordnung, Jugend und Soziales bestellt. 1996 wählte der Kreistag Petrauschke zum Kreisdirektor und bestätigte ihn 2003 parteiübergreifend in seinem Amt. So war er bis Oktober 2009 Allgemeiner Vertreter von Landrat Dieter Patt, der zur Kommunalwahl 2009 nicht mehr antrat. Neben seiner Aufgabe als Landrat ist Petrauschke unter anderem Vorstandsvorsitzender der Kommunalen Wirtschaftsförderung NRW, im Aufsichtsrat der Innovationsregion Rheinland und Mitglied des Zweckverbandes des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Seine Freizeit verbringt Petrauschke, der verheiratet und Vater einer Tochter und eines Sohnes ist, am liebsten mit seiner Familie, joggt, fährt Rad oder wandert.