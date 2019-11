Konjunktur im Rhein-Kreis Neuss : Gedämpfte Stimmung beim Handwerk

HWK-Präsident Andreas Ehlert (l.) und Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann (r.) stellten den Bericht vor. Ralf Icks (Mitte), Geschäftsführer von SCALA Glasbau, hatte dafür in seinen Betrieb eingeladen. Foto: Viktor Marinov

Rhein-Kreis/Düsseldorf Laut Handwerkskammer laufen die Geschäfte in der Branche weiterhin gut – das gilt für Neuss als Spitzenreiter vor Düsseldorf und Mettmann besonders. Einzelne Branchen, allen voran das Kfz-Gewerbe, spüren aber die Rezession.

Die Stimmung sei in Summe weiterhin glänzend, sagte HWK-Präsident Andreas Ehlert bei der Vorstellung des Berichts. Die schlechte Konjunktur gehe am Handwerk aber nicht komplett vorbei. Betroffen seien jedoch nur einzelne Branchen. Allen voran gilt das für das Kfz-Gewerbe. 25 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass ihr Umsatz sinkt, für 22 Prozent war er gestiegen. Damit war es die einzige Branche, die mehr rückläufige Umsätze angab als steigende. Auch bei den Aufträgen fielen die Antworten der Kfz-Betriebe ähnlich aus.