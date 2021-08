Umfrage der Kammer in Düsseldorf : Handwerksbetriebe leiden unter Hochwasser-Folgen

Rhein-Kreis/Düsseldorf Vom Rekord-Unwetter und -Hochwasser im Regierungsbezirk Düsseldorf sind auch viele Handwerksunternehmen betroffen. Das zeigt eine Umfrage der Handwerkskammer Düsseldorf.

Bei einem Drittel der betroffenen Unternehmen, die teilnahmen, war die Wassereinwirkung so stark, dass die Arbeitsfähigkeit des Betriebes eingeschränkt ist. „Wir gehen davon aus, dass in unserem Kammerbezirk insgesamt etwa 250 Betriebe stark eingeschränkt oder nicht arbeitsfähig sind“, erklärte Kammerpräsident Andreas Ehlert. Mehr als jedes zweite betroffene Unternehmen zeigte an, dass es keine volle Schadensabdeckung durch Versicherungen habe. Zwar liegen über die Schadenshöhen noch keine genauen Angaben vor. Fest steht: „Die Ertragsausfälle in den beschädigten Unternehmen steigen mit jedem Tag“, so Ehlert. Er spricht von einer „beeindruckend großen“ Hilfsbereitschaft aus dem heimischen Handwerk.