Ausbildungsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Handwerk hat noch zahlreiche Lehrstellen frei

Rhein-Kreis Die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf ist optimistisch, das Vorjahresergebnis bei den neuen Lehrverhältnissen mindestens erreichen beziehungsweise sogar leicht übertreffen zu können.

„Allerdings ist das Ergebnis der intensiven Bemühungen um Fachkräfte-Nachwuchs erst am Jahresende verbindlich bewertbar, wenn alle Lehrverträge auf dem Tisch liegen – auch die uns mit Zeitverzögerung angereichten, die erst in der Nachvermittlung bis November geknüpften und auch die in der Probezeit vorzeitig wieder gelösten“, erklärt Kammer-Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann mit Blick auf die Datenlage zum handwerklichen Ausbildungsmarkt an Rhein, Ruhr und Wupper zum nominellen Start des Ausbildungsjahrs am 1. August.