Einzelhandel im Rhein-Kreis Neuss : Mehr Digitalcoaches für Händler

Rhein-Kreis Die Digitalcoaches des Handelsverbandes NRW erhalten Verstärkung. Zwei neue Kollegen gehören nun zum Team. Zudem steht ein neues Projekt in den Startlöchern.

Ein neues Projekt steht auch bereits in den Startlöchern: „Wir wollen den Händlern in NRW vom 23. bis 29. August das Förderprogramm ,MID-Invest-Gutscheine’ näher vorstellen“, erläutert Markus Schaaf, Digitalcoach in Düsseldorf. „MID-Invest“ sei frisch am Start und ergänze bestehende Förderungen im Hinblick auf Investitionen in ausgewählte Hard- und Software aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. Damit bekommen kleine und mittlere Unternehmen weitere Anreize für eine umfassende Gestaltung der digitalen Transformation im Unternehmen. Ihren regionalen Digitalcoach finden Unternehmen unter www.digitalcoachnrw.de/digitalcoach-suche im Internet.