Energiepolitik im Rhein-Kreis Neiss : Grüner Wasserstoff für die Zukunft

Rhein-Kreis Experten diskutierten über die nationale Wasserstoffstrategie und ihre Chancen. Dabei wurde deutlich: Der Gesetzgeber muss noch nachbessern.

„Wer Klimaschutz will, kommt am grünen Wasserstoff nicht vorbei.“ Engagiert begrüßte Thomas Klann, Mitglied des Kreistages und Leiter des Arbeitskreises Logistik in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU im Rhein-Kreis Neuss, 45 Teilnehmer einer digitalen Konferenz zum Thema „Nationale Wasserstoffstrategie – durch Innovation das Klima schützen“. Neben dem Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und dem Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings waren vornehmlich interessierte Kreispolitiker zugeschaltet. Als Gast war der Hamburger Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß anwesend, seit September 2020 auch Hamburger CDU-Chef. Er hat als Mitglied im Bundestagsausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur zusammen mit seinem Waldshuter Kollegen Felix Schreiner einen Sieben-Punkte-Plan zur nationalen Wasserstoffstrategie initiiert.

Wasserstoff-Experte Dieter Ostermann aus Neuss. Foto: neo hydrogen sensors

Vor seinem Neusser Publikum referierte er den aktuellen Status: „Im Sinne der ambitionierten Klimaschutzziele benötigt es eine ökologisch nachhaltige Wasserstoffproduktion.“ Die Bedingungen dafür „nehmen Fahrt auf“. Die für die Produktion von Wasserstoff notwendigen Technologien, zum Beispiel Elektrolyse-Verfahren, seien weitgehend vorhanden. Nun gelte es, mit Ländern, die potentiell Erzeugungsstandorte für grünen Wasserstoff sein könnten, zu kooperieren. „Die sonnen- und windreichen Staaten Afrikas sind an einer Zusammenarbeit sehr interessiert“, versicherte der Abgeordnete. Die Bundesregierung ihrerseits müsse nun ihre Strategie proaktiv in das europäische Gaspaket (Green Deal) einbringen, um so einen Wasserstoffmarkt in Europa und global etablieren zu können.

Talk-Gast: Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß. Foto: dpa/Markus Scholz