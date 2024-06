Bündnis 90/Die Grünen im Rhein-Kreis zu Anti-Israel-Demos „Vernichtungsfantasien haben auf deutschem Boden nichts verloren“

Trotzdem, so die Grünen, sei es legitim, die Verhältnismäßigkeit der israelischen Reaktion in Gaza zu kritisieren: „Man kann das militärische Eingreifen der israelischen Regierung unter Benjamin Netanjahu infrage stellen und die Konsequenzen für das Schicksal der entführten Geiseln und das langfristige Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern diskutieren, so wie viele israelische Oppositionelle das auch tun.“ Israel sei eine Demokratie, in der gerade auch sehr lebhaft über den Militäreinsatz gestritten werde. In der Debatte in Deutschland sollte, so die Grünen, allerdings auch bedacht werden, „wie sehr Israels Sicherheit durch – aus dem Iran gesteuerte – extremistische Kräfte bedroht wird“.