Politik im Rhein-Kreis Neuss : Grüne und SPD für Jugendkreistag

Rhein-Kreis Jugendliche sollen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten bekommen. Dazu soll ein Jugendkreistag aus der Taufe gehoben werden. Es gibt schon konkrete Pläne, wie dieser gewählt werden soll.

Die Grünen und die SPD im Rhein-Kreis setzen sich für die Bildung eines Jugendkreistages ein. Denn ihrer Meinung nach fehlt der Jugend im Kreis eine eigene Stimme. Und das soll sich ändern. „Wichtig ist uns, dass der Jugendkreistag ein Antragsrecht für den den Kreistag und auch ein Anfragerecht an die Kreisverwaltung hat“, sagt Elias Ackburally, Kreistagsabgeordneter der Grünen und Sprecher für Kinder, Jugend und Familie seiner Partei. Nicht richtig fände er es, wenn es sich „nur“ um ein reines Redeparlament handeln würde.

Bei der nächsten Sitzung des Kreistages am Mittwoch, 30. Juni, hofft er, dass auch die anderen Parteien dem Vorschlag zustimmen. Dann soll die Kreisverwaltung aufgefordert werden, zunächst die Wünsche der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 21 Jahren sowie die Präferenzen aller Schulen und Institutionen der Jugendarbeit im Rhein-Kreis abzufragen, und die Ergebnisse für ein entsprechendes Konzept zu berücksichtigen. Dass es solch eine Einrichtung noch nicht gibt, bedauert Ackburally sehr.

Im Rhein-Kreis gibt es bis jetzt nur ein regelmäßig tagendes Kinderparlament in Dormagen, und im kommenden Jahr soll parallel zur Landtagswahl ein Jugendparlament in Kaarst gewählt werden, so der Wunsch von CDU und den Grünen, die im Kaarster Stadtrat die Mehrheit bilden.