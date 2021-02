Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Handwerksmeister: Gründungsprämie wird aufgestockt

Rhein-Kreis Handwerksmeistermeister im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf, zu dem auch die Kreishandwerkerschaft Niederrhein und damit der Rhein-Kreis Neuss gehören, erhalten mit der Meistergründungsprämie NRW weitere Unterstützung, um ihre Geschäftsidee in unternehmerischer Selbstständigkeit verwirklichen.

Handwerksmeistermeister im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf, zu dem auch die Kreishandwerkerschaft Niederrhein und damit der Rhein-Kreis Neuss gehören, erhalten mit der Meistergründungsprämie NRW weitere Unterstützung, um ihre Geschäftsidee in unternehmerischer Selbstständigkeit verwirklichen. Der Start-up-Zuschuss für Meister-Gründungen und Betriebsnachfolgen durch Existenzgründer mit Meisterbrief wurde von 7500 auf bis zu maximal 10.500 Euro aufgestockt. Darauf weist die Handwerkskammer hin. Das sei gerade jetzt, wo die Pandemie auch den Rahmen für Geschäftseröffnungen erschwere, ein wichtiges, positives Signal für Gründungswillige. „Mit den verbesserten Konditionen knüpft die Meistergründungsprämie im Übrigen an den Erfolg des Programms in den 90er und Nuller Jahren an. Die aufgestockte Förderung des Schritts in die berufliche Unabhängigkeit stellt sicher, dass die in der Regel unvermögenden Gründer im Handwerk die Phase der hohen Erstinvestitionen und der Existenzfestigung überstehen und sich konsolidieren können“, erklärt Kammerpräsident Andreas Ehlert. „Ein gelingender Generationswechsel an der Unternehmensspitze im Handwerk ist essenziell für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Unternehmensbestandes, und die Fortsetzung der Qualifizierungskette im Wirtschaftsbereich und damit für qualifizierte Arbeit und Ausbildung in der gesamten Wirtschaft.“ Der volkswirtschaftliche Stellenwert der Meisterprämie sei groß. Sie war vor 25 Jahren auf Betreiben der Handwerkskammer Düsseldorf erstmals aufgelegt worden.