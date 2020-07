Startup-Szene im Rhein-Kreis Neuss : Gründerpreis soll Unternehmen unterstützen

NRW-Wirtschaftsminister betont die besonderen Herausforderungen für die Gründer-Szene durch die Folgen der Corona-Krise. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Rhein-Kreis Der Rhein-Kreis Neuss bietet zahlreiche Angebote für Startups. Auch der Gründerpreis NRW kann auf dem Weg zum Erfolg helfen. Ausgelobt ist ein Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro.

Wer ein Unternehmen gründet, benötigt Starthilfe und Unterstützung. Beim Startercenter NRW, das beim Rhein-Kreis Neuss angesiedelt ist, gab es im vergangenen Jahr insgesamt 148 Beratungsgespräche. Dabei handelte es sich um Erstberatungen. Wer zwei oder mehrmals zu entsprechenden Gesprächen kam, ist in dieser Statistik nicht aufgeführt. Das Startercenter nimmt eine wichtige Funktion im Bestreben des Rhein-Kreises ein, als Gründungsstandort möglichst attraktiv zu sein.

Wer schon eine Firma gegründet hat, der braucht oft auch für die nächsten Schritte Unterstützung. Und da wird nun auf den Gründerpreis NRW aufmerksam gemacht, den das Wirtschaftsministerium des Landes und die NRW.Bank ausrichten. Gründer aus NRW können sich für ein Preisgeld in Höhe von 60.000 Euro bewerben. Es wird von der NRW.Bank gestiftet. Für den ersten Platz gibt es 30.000 Euro, für den zweiten 20.000 Euro und für den dritten 10.000 Euro. Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.Bank, verweist darauf, dass der Preis an ein Leitmotiv anknüpfe. „Keine gute Idee für eine Gründung darf an der Finanzierung scheitern.“

Der Gründerpreis richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die zwischen 2015 und 2018 in Nordrhein-Westfalen gegründet wurden. Ob Handwerksbetrieb, Gastronomie, Technologie-Startup, Industrieunternehmen, Nachfolgeunternehmen oder etwas völlig anderes: Alle Unternehmen sind aufgerufen, sich zu bewerben. Zu den Auswahlkriterien gehören der wirtschaftliche Erfolg und die Kreativität der Geschäftsidee. Außerdem fließen Ansätze zu gesellschaftlichem Engagement, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit in die Bewertung ein.

Die Entscheidung über die zehn Nominierten und am Ende der drei Sieger trifft eine Fachjury unter Vorsitz von Christine Volkmann, Inhaberin des Lehrstuhls für Unternehmensgründung und Wirtschaftsentwicklung an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie appelliert auch an Gründerinnen, sich zu bewerben. „Frauen gründen immer häufiger, sind aber immer noch unterrepräsentiert. Das spiegelt sich auch beim Gründerpreis NRW wider.“

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart weist darauf hin, dass der Preis, dessen Verleihung am 30. November in Düsseldorf erfolgen soll, in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen steht. „Wir wissen, dass auch viele junge Unternehmen durch die Corona-Pandemie stark belastet sind. Gerade in dieser Zeit möchten wir mit dem Gründerpreis öffentliche Aufmerksamkeit auf die mutigen Unternehmer lenken, die mit ihren Innovationen daran mitwirken, dass wir gut aus der Krise herauskommen.“

Weitere Informationen zum Wettbewerb und die elektronischen Teilnahmeunterlagen finden Unternehmen unter www.gründerpreis.nrw im Internet.

(abu)