Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss Große Chancen für Auszubildende

Denn das Angebot an Ausbildungsplätzen ist da, die Schere geht sogar auseinander: Im Ausbildungsjahr 2021/22 verzeichnete die Agentur für Arbeit sinkende Zahlen bei den Bewerbern bei gleichzeitig steigenden Ausbildungsstellen. Schon jetzt ist – das zeigen auch regelmäßige Umfragen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein – der Fachkräftebedarf in der Region eines der zentralen Konjunkturrisiken. Und dieser Bedarf wird weiter zunehmen, schon alleine mit Blick auf die Demografie. Laut Agentur für Arbeit gehen im Rhein-Kreis Neuss in den kommenden zehn Jahren rund 24,3 Prozent der Arbeitnehmer altersbedingt in den Ruhestand. In den kommenden 20 Jahren werden es gar 48,1 Prozent sein. Auch vor diesem Hintergrund werden Auszubildende in den Unternehmen dringend benötigt. Sie sichern schlicht die Zukunft ab. Dabei hat sich in den Betrieben längst ein Grundgedanke verfestigt, wie Imkamp betont: „Die beste Fachkraft ist die, die man selbst ausbildet.“ Der Bedarf ziehe sich durch alle Branchen, besonders händeringend werde Nachwuchs unter anderem im Handwerk gesucht. Angesichts der Energiewende – das zeigt alleine ein Blick auf fehlende Fachkräfte zur Installation von zum Beispiel Wärmepumpen oder Fotovoltaikanlagen – bieten sich dort für junge Menschen große Zukunftschancen.