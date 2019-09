Bei IHK-Treffen in Neuss : Hermann Gröhe wirbt für Unternehmenssteuerreform

Neuss Der Neusser Bundestagsabgeordnete und frühere Minister war Gastredner bei der IHK-Vollversammlung.

Das Thema passt zur aktuellen Situation. Schließlich scheint der Höhenflug der deutschen Wirtschaft vorüber, darauf weisen jedenfalls Konjunkturumfragen hin. „Politik für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Was jetzt zu tun ist“ – zu diesem Thema sprach der Neusser Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) jetzt als Gast in der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. Das Unternehmergremium traf sich in den Räumen der DACH-Zentrale (Deutschland, Österreich, Schweiz) des Multitechnologiekonzerns 3M in Neuss. Das teilt die IHK mit.