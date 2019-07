Grenzpendler im Rhein-Kreis Neuss : „Grenz-Info-Punkte“ helfen Pendlern und Betrieben

Der Arbeitsmarkt ist längst grenzüberschreitend. Foto: Pixabay

Rhein-Kreis Als Grenzpendler oder Unternehmen mit Arbeitnehmern aus den Niederlanden stößt man schnell auf Fragen, die Erfahrung und Fachwissen benötigen. Die „Grenz-Info-Punkte“ (GIP) bieten Grenzpendlern bei Fragen zu Steuer, Sozialversicherung und Arbeitsrecht eine Anlaufstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den vergangenen Jahren hat sich die Bedeutung solcher Anlaufstellen stetig bewiesen und so wurde das Vorhaben, auch zukünftig einen stabilen und strukturellen Service anbieten zu können, in Angriff genommen.

Die immer stärker wachsende Zusammenarbeit zwischen den GIPs an der deutsch-niederländischen Grenze hat zum „Kooperationsplan GIP 2020“ geführt, der während der Grenzlandkonferenz in Venlo von den beteiligten Parteien unterschieben wurde. Die GIP der Euregio Rhein-Maas-Nord, Ems-Dollard-Region, Euregio, Euregio Rhein-Waal und Aachen-Eurode erwähnen in diesem Plan die Entwicklungspunkte und konkreten Ziele für die Zukunft bis 2020 und darüber hinaus. Im Vordergrund steht, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, geleistet von fachkompetenten Experten im Grenzgebiet.

So wird mehr Einheit in der Vielfalt angestrebt. Nachdem in den vergangenen Jahren ein gemeinsames Logo entwickelt und eingeführt sowie eine überregionale Webseite online gestellt wurde und sich der Begriff „Grenz-Info-Punkt“ etablierte, sollen in Zukunft die Dienstleistungsangebote noch besser aufeinander abgestimmt werden. Ein intensives Monitoring zu Ergebnissen und Kundenzufriedenheit wird ein wichtiger Bestandteil sein.

Des Weiteren wird das Fachwissen der Mitarbeiter mit Hilfe von Trainings und Qualifizierungen sichergestellt, die nicht nur zur Einarbeitung dienen, sondern auch erfahrene Kollegen kontinuierlich auf dem aktuellen Stand halten. Das Land NRW, das Ministerium für Soziales und Arbeit (SZW) und die Provinz Limburg haben vereinbart 75 Prozent der Finanzierung zu übernehmen. Die Mitglieder der Euregionen tragen die restlichen 25 Prozent der Unterstützung bei. Diese Zielsetzungen und die dazugehörende langfristige Zukunftsperspektive sollen zu einer weiteren Professionalisierung der GIP und einer Basis für einen nachhaltigen Service, den sie den Einwohnern der Grenzregion bieten können, führen.

Der Rhein-Kreis Neuss ist seit 1986 Mitglied im grenzüberschreitenden Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord. Mit seinen niederländischen Partnern hat er bereits zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umgesetzt.

(NGZ)