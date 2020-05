Strukturwandel im Rhein-Kreis Neuss : Gesetzespaket über Kohleausstieg vor der Verabschiedung

Rhein-Kres Staatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker kündigt die Verabschiedung des Gesetzespakets zum Kohleausstieg noch vor den Sommerferien an. Es ist ein Schritt, auf den die Wirtschaft in der Region bereits wartet. Zugleich wird mehr Verbindlichkeit gefordert.

Das ist ein wichtiger Schritt. „Dann können die Mittel zur Gestaltung des Strukturwandels bereitgestellt werden, und da Nordrhein-Westfalen zuerst Kraftwerkskapazitäten stilllegen wird, wird das Rheinische Revier auch als erste Region davon profitieren,“ erklärt Winkelmeier-Becker. Auf die Verabschiedung des Gesetzespakets wartet die Wirtschaft in der Region bereits. Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, begrüßt die Nachricht und erinnert daran, dass seit dem Aushandeln des sogenannten Kohlekompromisses inzwischen anderthalb Jahre vergangen sind: „Umso mehr freuen wir uns, dass bald die Mittel zur Verfügung stehen, um wichtige Projekte in der Region umzusetzen.“

In diesem Zusammenhang erinnert Volker Backs, Geschäftsführer der Hydro Aluminium Deutschland GmbH in Grevenbroich, an die Vereinbarungen der sogenannten Kohlekommission: „Die Kompensation der steigenden Preise für die Wirtschaft sind fester Bestandteil des Kohlekompromisses. Der jetzige Gesetzentwurf ist allerdings viel zu unverbindlich. Investitionen in Deutschland in die energieintensive Industrie sind damit nahezu unmöglich.“ Das gefährde bereits kurz bis mittelfristig die Standorte. „Hier müssen verbindliche Regelungen zur Kompensation von lokalen Mehrkosten die globale Wettbewerbsfähigkeit sichern.”