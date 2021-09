Da geh ich hin : Ausflügler und Genießer steuern das Liedberger Landgasthaus an

Ausflügler und Genießer steuern das Liedberger Landgasthaus an

Liedberg Reisende und Ausflügler, Ruhesuchende und nicht zuletzt Genießer nehmen das Angebot des Liedberger Landgasthauses vielköpfig an. Ein kulinarischer Besuch.

An der Nordseite des Liedbergs, mit 84 Metern über Normalnull eine der höchsten Erhebungen am Niederrhein, kreuzen sich von altersher die (Handels-)Wege. Ein idealer Platz für ein Gasthaus, bis heute. Reisende und Ausflügler, Ruhesuchende und nicht zuletzt Genießer nehmen das Angebot vielköpfig an.