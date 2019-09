Integrationsprojekte im Rhein-Kreis Neuss : Noch ist Geld im Fördertopf des Ministeriums

Rhein-Kreis Das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ läuft noch bis 2024 weiter. Anträge auf Zuschuss auch noch 2019 möglich.

36.000 Euro, erklärt Meisel, sei die Höchstsumme pro Jahr, die für die Projekte im Rhein-Kreis abgerufen werden könnten. „Wir haben aber bis jetzt den Rahmen noch nie komplett ausgeschöpft“, informiert Meisel. Das liege daran, dass durchaus mehr Vereine und Initiativen, die sich für Integration und gegen Rassismus engagieren, bewerben könnten. So wurden in diesem 15.700 Euro für drei Projekte verteilt. Und zwar an den Neusser Verein BISS (Institut für Bildung, Integration, Stabilität und Soziales) 6621 Euro, an den Taekwondo Club Neuss 5900 Euro und den Förderverein der Realschule Hackenbroich 3208 Euro. Der hatte den Stand-up-Comedian und Motivationstrainer Osmann Citir eingeladen, der in einem 90-minütigem Bühnenprogramm über seine Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus berichtete. Das Programm bildet den Auftakt zu seiner Arbeit mit den Schülern der Stufen sechs bis zehn in Workshops zum Thema. Der Verein „BISS“ möchte mit seinem Projekt „Leben selbst gestalten“ geflüchtete Frauen motivieren, sich in die Gesellschaft einzubringen mit Angeboten wie „Die Frau in Kultur und Gesellschaft“, „Die Frau in Wirtschaft und Politik“ und „Menschen-, Frauen-und Kinderrechte“. Und das Projekt „Vielfalt erleben! Ausgrenzung widerstehen!“ des Taekwondo Clubs richtet sich an Kinder im Grundschulalter und Jugendliche.