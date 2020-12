Lage im Rhein-Kreis Neuss : Fünf Menschen an Folgen einer Corona-Infektion gestorben

Rhein-Kreis Neuss Die Zahl der Todesopfer ist im Rhein-Kreis Neuss auf 115 gestiegen. Aktuell ist bei 1050 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon müssen 121 Menschen derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1050 (1037) Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 121 (119) in einem Krankenhaus.Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 471 (437) in Neuss, 148 (156) in Dormagen, 145 (139) in Grevenbroich, 91 (121) in Meerbusch, 63 (63) in Kaarst, 57 (64) in Korschenbroich, 39 (41) in Rommerskirchen und 36 (35) in Jüchen.