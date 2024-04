Besorgte Eltern aus Neuss und Grevenbroich Kinder von Fremden angesprochen? – Polizei prüft Hinweise

Es ist der blanke Horror für jede Mutter und jeden Vater: Das eigene Kind wird entführt. Entsprechend verständlich ist es, Augen und Ohren offen zu halten und Warnungen nicht einfach in den Wind zu schlagen. „Fremde versprechen Kindern einen Lolli, wenn sie mit ihnen gehen!“ lautet so eine Warnung, die aktuell im Rhein-Kreis Neuss kursiert. In Frimmersdorf sollen schon Kinder angesprochen worden sein, und in der Südstadt. Hinter angeblichen Fällen in Derikum sollte eine Frau stecken, die die Kinder entführen wollte, um an deren Organe zu kommen. Sogar ein Foto von einer mutmaßlichen Täterin wurde veröffentlicht. Sowohl bei der Information als auch bei dem Foto handelt es sich allerdings um komplette Falschmeldungen, so die Kreispolizei. Dennoch werde natürlich „jeder Hinweis ernst genommen und gewissenhaft bearbeitet“. Die Kriminalpolizei prüft momentan die konkreten Ereignisabläufe.