Ausgehen im Rhein-Kreis Neuss : Open-Air-Kino, Märchenbühne und Kabarett am Wochenende

Die Zonser Freilichtbühne zeigt einen Märchenklassiker. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist am Wochenende jede Menge los. Warme Sommerabende locken zu Veranstaltungen unter freiem Himmel. Eine Übersicht.

Warme Sommerabende locken zu Veranstaltungen unter freiem Himmel. Eine Übersicht.

Open-Air-Kino Unter freiem Himmel einen Film ansehen und dabei vielleicht noch den Blick auf die ein oder andere Sternschnuppe erhaschen: Vom 18. bis 21. August verwandelt sich die Freilichtbühne der alten Zollfeste wieder in ein Kino. Vier Filme werden dort gezeigt: Am Donnerstag läuft dort die Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“, am Freitag, 19. August, wird die Komödie „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ gezeigt, am Samstag, 20. August der Animationsfim „Minions – auf der Suche nach dem Mini-Boss“. Den Abschluss bildet am Sonntag, 21. August, der Actionstreifen „Top Gun Maverick“. Die Filme beginnen gegen 21 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es solange der Vorrat reicht an der Abendkasse für 14 Euro, unter www.zonser-kinonaechte.de und Facebook.com/zonserkinonaechte.

Kindertheater Wer mit den Kleinen einen Theaterbesuch machen möchte, kann für dieses Wochenende aus zwei Stücken in Neuss und Zons wählen. In Neuss lädt das Kulturamt zu dem Kindertheater „Aprikosenzeit“ in den Kulturkeller an der Oberstraße 17 ein. Dort geht es am Sonntag, 21. August, um 11 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr, rund um das Mitmachstück „Aprikosenzeit“. Ein Gärtner entdeckt einen Zwerg, der sich in die Zwergenprinzessin verliebt hat, sie aber nur heiraten darf, wenn er zuvor in der Menschenwelt ein Rätsel löst. Tickets: 5,50 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es bei der Tourist Information, dem Rheinischen Landestheater bei Platten Schmidt sowie unter westticket.de.

In Zons wird am Sonntag, 16 Uhr, auf der Freiluftbühne außerdem der Märchenklassiker der Teufel mit den drei goldenen Haaren gezeigt. Zu sehen ist es bis 11. September jeweils sonntags um 16 Uhr, zusätzlich am Samstag, 10. September. Einlass ist um 15.30 Uhr. Die Tickets gibt es in der Tourist-Info Zons, an der Tageskasse oder unter www.maerchenspiele-zons.de. Kinder bis zwölf Jahre zahlen acht, Erwachsene zehn Euro.

Neusser Musicalwochen Wochenlang haben sie sich vorbereitet ab Freitag, 19. August, 20 Uhr ist nun die Eigenproduktion der Neusser Musicalwochen „This is me - der Vorhang fällt“ im Kulturforum in Neuss zu sehen. Die Handlung spielt im Zirkus, bezieht Pop-Songs mit ein und zeigt das Können von jungen Darstellenden des Kulturforums und der Musikschule Neuss. Bis zum 11. September besteht die Gelegenheit, sich das Stück anzusehen.

Kabarett in Kaarst In seinem inzwischen elften Programm „aber witzig“ spürt der Kabaretist H.G. Butzko im Albert-Einstein-Forum, am Schulzentrum 16 in Kaarst, dem „Irrsinn“ nach, der mit der postfaktischen Zeitenwende einhergeht. Und dabei stellen sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was nützt die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst? Tickets gibt es unter: 02131 987382 oder -383, (montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.) E-Mail: kabarett@kaarst.de.

Schützenfest in Wevelinghoven

Von Samstag bis Dienstag wird in Wevelinghoven das Schützenfest mit Fackelzug und Party gefeiert: Am Samstag, 20. August, gibt es um 20 Uhr etwa einen Festball auf dem Marktplatz, es spielt die Band „Schröder.“ Das ganze Programm gibt es unter: bsv-wevelinghoven.de.