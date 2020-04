Engagement im Rhein-Kreis Neuss : Freiwilliges Soziales Jahr im Kreismuseum Zons

Zons Michelle Petersen absolviert zurzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur im Kreismuseum Zons. „Ich fühle mich sehr wohl zwischen Kunst, Kultur und Ritterburg“, sagt die Dormagenerin. „In den zwölf Monaten hier lerne ich alle Bereiche der Museumsarbeit kennen – von der Museumsverwaltung bis hin zur Planung und Gestaltung einer Ausstellung.“ Zum 1. September 2020 sucht das Kreismuseum eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Michelle Petersen.

Museumsleiterin Anna Karina Hahn erläutert, was zum FSJ Kunst im Kreismuseum Zons gehört: „Der oder die Freiwillige geht zusammen mit unserem kleinen Team den Fragen nach, wie Kultur ,gemacht´ wird und welche kreativen Prozesse im Hintergrund ablaufen.“ Die jungen Mitarbeiter unterstützen das Team bei der der Organisation von Veranstaltungen, kümmern sich auch um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und werden in der Museumspädagogik aktiv. Jeder könne im Rahmen seines FSJ ein eigenes Projekt gestalten und lerne so das Präsentieren und Entwickeln eigener Ideen, die Strukturierung von Arbeitsabläufen und das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten.