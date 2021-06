Kultureinrichtungen im Rhein-Kreis Neuss : Freier Eintritt ab September auch im Kreismuseum Zons

Rhein-Kreis Mit einer Gegenstimme beschlossen die Mitglieder des Kulturausschusses in ihrer vergangenen Sitzung, dass zunächst für ein Jahr, nämlich ab 1. September, der Besuch des Kreismuseums Zons eintrittsfrei sein soll.

Vorausgegangen war dem Beschluss eine nicht lange, doch kontroverse Diskussion sowie ein bereits im März für den Kreisfinanzausschuss gestellter Antrag von SPD und Grünen, mit „sofortiger Wirkung“ für alle ständigen Sammlungen der Kreismuseen keinen Eintritt mehr zu verlangen. Begründung u.a.: Ohne Eintritt sinke die Hemmschwelle für einen Museumsbesuch stark und besonders junge Menschen solle es so in die Einrichtungen ziehen. In der Sitzung des Finanzausschusses wurde der Antrag einstimmig beschlossen, jedoch zur weiteren Beratung an den Kulturausschuss verwiesen.

Der nun entschied sich für das zunächst „eintrittslose“ Jahr in Zons. Zuvor hatte Reinhard Rehse (SPD) darauf aufmerksam gemacht, dass alternativ zu generell keinem Eintritt die Werbung für die Tage im Jahr verstärkt werden könnte, an denen eh nicht bezahlt werden müsse (z.B. am Tag des offenen Denkmals). Martina Flick (UWG-Freie Wählergemeinschaft/Zentrum) betonte, ihre Fraktion könne dem Antrag nicht zustimmen. „Wir sollten doch erst einmal abwarten, was die Auswertung der Eintrittsfreiheit im Kulturzentrum Sinsteden zeigt, bevor wir ein neues Projekt anstoßen“, sagte sie. In Sinsteden müssen Besucher seit 15. Juli 2018 keinen Eintritt mehr zahlen. Eine Ausnahme bilden Sonderveranstaltungen. Allerdings blieb der erhoffte größere Besucherzuspruch aus: 2017 kamen 17.013, 2018 16.881 und 2019 16.286 Gäste in die Einrichtung.