Politik im Rhein-Kreis Neuss : Landrat bekommt es jetzt mit Frauen-Power zu tun

Rhein-Kreis Der Kreistag schlägt mit Katharina Reinhold, Angela Stein-Ulrich und Hanne Wolf-Kluthausen gleich drei Vize-Landrätinnen vor. Gut möglich, dass aus dem Trio sogar noch ein Quartett wird.

Der Kreistag stellt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke gleich vier Stellvertreter – bisher zwei – zur Seite. Darauf einigten sich am Donnerstag die Vertreter von CDU /FDP und SPD /Grüne in einem Spitzengespräch. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich der Politprofi im Kreishaus künftig politischer Kompetenz gebündelt mit weiblichem Charme gegenüber sieht.

Mit Katharina Reinhold (45, CDU), Angela Stein-Ulrich (69, Grüne) und Hanne Wolf-Kluthausen (70, FDP) haben die vorschlagsberechtigten Fraktionen bisher ausschließlich weibliche Kreistagsabgeordnete nominiert. „Frauen-Power tut dem Landrat gut“, sagt dann auch der grüne Fraktionschef Simon Rock mit einem Augenzwinkern. Gut möglich, dass aus dem Trio gar noch ein Frauen-Quartett wird, denn die SPD wird ihre Personalentscheidung erst am Dienstag (3.) treffen. Gewählt wird dann auf der konstituierenden Kreistagssitzung am Mittwoch (4.) in Grevenbroich.

Katharina Reinhold – ebenso wie Hanne Wolf-Kluthausen – ist neu im Kreistag. Die Rechtsanwältin aus Uedesheim soll als Erste Stellvertretende Landrätin die Nachfolge von Hans-Ulrich Klose (85, CDU) antreten, der nicht mehr kandidierte. Sie gilt in Reihen der Christdemokraten als politisches Talent. Angela Stein-Ulrich aus Glehn verfügt über Erfahrung im Kreistag, dem sie seit 2009 angehört. Sie führte als Spitzenkandidatin die Kreis-Grünen im Wahlkampf an und war bis zum Eintritt in den Ruhestand als Diplom-Sozialarbeiterin für die Diakonie in verantwortlicher Stellung tätig. Obwohl neu im Kreistag, ist auch Hanne Wolf-Kluthausen eine erfahrene Politikerin. Die ehemalige Verlegerin aus Kleinenbroich hatte in Korschenbroich wichtige Mandate und Ämter inne. Dort kandidierte sie 2004 und 2009 auch für das Bürgermeisteramt, ehe sie jetzt für die FDP in den Kreistag einzog.