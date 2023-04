Fotos So traumhaft schön fängt Hobbyfotografin Lilo Kapp den Rhein-Kreis Neuss ein

Eiszeit in Uedesheim: Am frühen Morgen im Februar 2021 in den Uedesheimer Rheinauen in der Nähe der Fleher Brücke wurde dieses Bild aufgenommen. Nach Hochwasser und tagelangem Frost bildete sich eine feste Eisschicht.

Dieses Foto hat es auch in den Heimatkalender 2023 geschafft.