Fotos Historische Aufnahmen - so wurde früher im Rhein-Kreis Neuss gearbeitet

Die Geschichte der Aluminium-Industrie begann in Grevenbroich mit dem Bau des Erftwerks im August 2016. In das Projekt wurden damals 20 Millionen Reichsmark investiert. Ende 1917 nahm die erste Anlage unter der Regie der wenige Monate zuvor gegründeten „Vereinigte Aluminium Werke" (VAW) ihre Produktion auf. 1918 wurden bereits 3500 Tonnen Alu hergestellt.