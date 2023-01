Fotos Diese Frauen haben im Rhein-Kreis Neuss eine Führungsposition inne

Susanne Garding-Maak

Sie hat in Rommerskirchen den Überblick über die Finanzen. Denn seit 2021 ist Susanne Garding-Maak Kämmerin der Gemeinde Rommerskirchen. Als allgemeine Stellvertreterin von Bürgermeister Dr. Martin Mertens tritt sie die Nachfolge von Herrmann Schnitzler an, der das Rathaus nach fast 50 Jahren verließ. Sie ist die erste Frau, die in Rommerskirchen diese Position wahrnimmt.