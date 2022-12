Fotos Diese Promis kommen aus dem Rhein-Kreis Neuss oder haben hier gewirkt

Julius Weckauf lebt in Jüchen. Für seine Rolle im Kinofilm "Der Junge muss an die frische Luft" wurde er mit dem "Romy"-Preis als bester Kino-Nachwuchsschauspieler und dem "New Faces Award" ausgezeichnet. In "Enkel für Anfänger" spielt er den vorwitzigen Jannik.