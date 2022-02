In Gustorf in Grevenbroich haben Täter am 12. Januar zweimal Sprengstoff gezündet. Sie entkamen mit Beute, wurden aber bei der Tat beobachtet. Vom SB-Pavillon der Sparkasse an der ProSB-Pavillon der Sparkasse an der Provinzstraßevinzstraße war nur noch ein Gerippe übrig: Die Wände wurden zerfetzt, Trümmerteile lagen weit verstreut – sogar auf Garagendächern und in Vorgärten auf der gegenüberliegenden Straßenseite.