Strabeach in Dormagen

Öffnungszeiten: In der Badesaison (1. Mai bis 31. August) montags bis freitags 13 bis 20.30 Uhr. Samstags und sonntags sowie an Ferien- und Feiertagen 10.15 bis 20.30 Uhr.

Adresse: Am Straberger See in Dormagen