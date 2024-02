Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Rhein-Kreis fördert Projekte gegen Extremismus

„Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten bin ich sehr dankbar dafür, dass sich so viele engagierte Personen für die Demokratie einsetzen“, stellte Brügge bei diesem Anlass klar. „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen und so viele Projekte wie möglich zu fördern, die sich für demokratische Werte, gegen Extremismus und für die Vielfalt einsetzen“, fügte der Kreisdirektor hinzu.