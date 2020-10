25.000 stehen für den Rhein-Kreis Neuss bereit : Finanzielle Unterstützung für Corona-Helfer

Rhein-Kreis Die schnelle Hilfe von Bürgern für Bürger in der Corona-Krise wird belohnt: Das Land NRW unterstützt ehrenamtliche Corona-Helfer mit über einer Million Euro. Im Rhein-Kreis stehen 25.000 Euro zur Verfügung.

Die Kreisverwaltung zahlt das Geld jetzt an Nachbarschaftsinitiativen und Vereine aus. „Ohne die vielen Freiwilligen, die in der Krise Verantwortung übernommen haben und immer noch übernehmen, könnten wir die vielfältigen Herausforderungen der Pandemie nicht so gut meistern“, erklärt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. „Ich bin froh, dass wir auf diesem Weg nun zumindest einen Teil der Aufwendungen zurückgeben können und danke allen Helferinnen und Helfern für ihr vorbildliches Engagement.“