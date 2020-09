FDP im Rhein-Kreis Neuss : Bijan Djir-Sarai will erneut in den Bundestag

Die stellvertretende FDP-Kreisvorsitzende und Kreistagsspitzenkandidatin Elena Fielenbach gratuliert Bijan Djir-Sarai (MdB) nach der Wahl. Foto: FDP

Rhein-Kreis Die FDP nimmt schon jetzt die Bundestagswahl 2021 in den Blick. Und sie hat ihrem Bundestagsabgeordneten Bijan Djir-Sarai einen klaren Auftrag erteilt: Er soll seine Arbeit in Berlin fortsetzen.

Von Andreas Buchbauer

Volle Rückendeckung für Bijan Djir-Sarai: Die FDP hat ihren Bundestagsabgeordneten und Kreisvorsitzenden am Mittwochabend erneut als Kandidat für den Bundestag aufgestellt. Bei der Aufstellungsversammlung für den Bundestagswahlkreis Neuss I für Neuss, Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen in der Stadthalle Neuss erhielt er 100 Prozent der Stimmen. Die Bundestagswahl findet im Herbst 2021 statt, das genaue Datum ist noch nicht terminiert.

Der 44 Jahre alte Grevenbroicher hatte in seiner Ansprache einen „Bericht aus Berlin“ gegeben und betont, dass es eine große Ehre für ihn ist, seinen Heimat-Wahlkreis in der Hauptstadt zu vertreten. Als Vorsitzender der Landesgruppe NRW der FDP-Abgeordneten hat sein Wort Gewicht in Berlin. Auf bundespolitischem Parkett hat sich Djir-Sarai längst einen Namen als versierter Außenpolitiker gemacht. Daher ging es in seiner Rede in der Stadthalle auch um außenpolitische Entwicklungen und die Arbeit im Auswärtigen Ausschuss. „China und Russland sind für viele oft weit weg. Aber alle Entwicklungen betreffen den Rhein-Kreis und die Region unmittelbar, schon alleine mit Blick auf die hohe Exportquote“, sagt der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Wenn man über China und Russland rede, dann gehe es „immer auch um unseren Wohlstand hier vor Ort“.

Das andere große Thema, das Djir-Sarai ansprach, ist der Strukturwandel. „Da liegt eine Mammutaufgabe vor uns, und ich habe den Eindruck, dass das nicht allen in der letzten Konsequenz klar ist“, sagt er. Die Wirtschaftspolitik müsse am Erhalt der Arbeitsplätze und des Wohlstands in der Region ausgerichtet werden. „Es geht also um Kernthemen der FDP“, sagt Djir-Sarai.