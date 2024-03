Rhein-Kreis Neuss schafft nachhaltige Computer-Mäuse an 500 „faire Mäuse“ für die Kreisverwaltung

Die nachhaltige Computer-Maus wird nach Herstellerangaben regional in einer Integrationswerkstatt in Regensburg unter fairen Bedingungen produziert, also ohne Ausbeutung und Kinderarbeit. „Wir machen uns zu selten Gedanken, unter welchen Arbeitsbedingungen Computer und Zubehör in Asien hergestellt werden. Als Kreisverwaltung wollen wir ein Zeichen setzen, sodass Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen in der Elektronikherstellung keine Utopie bleiben müssen“, sagt Vieten.